Illuminazione pubblica fatiscente: in piazza Aldo Moro è così

S alve,sono un residente di piazza Aldo Moro, vi scrivo per lamentare e ricordare ancora una volta all'amministrazione pubblica il problema presente e persistente nella nostra zona, di preciso in piazza Aldo Moro. Come si evince dalle foto parliamo dell'illuminazione pubblica funzionante a tratti.

Infatti diversi pali dell'illuminazione sono spenti da anni, alcuni presentano delle aperture sui pali lì dove passano i cavi elettrici di collegamento, col pericolo che qualcuno, o dei bambini possano metterci le mani col rischio di rimanere folgorati.

La piazza è gremita di famiglie durante tutta la giornata, soprattutto nelle ore serali cercando del refrigerio, e del relax intorno alla piazza.ovviamente l'illuminazione pubblica, essendo funzionante per metà alcune zone restano all'ombra, favorendo la criminalità con l'intenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Noi ci auguriamo che tale appello non cada nel vuoto come quelli precedenti e che in tempi brevi si risolva tale fatiscenza.saluti i residenti di piazza aldo moro