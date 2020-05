"San Nicandro Garganico immersa nel buio, non solo politicamente"

Salve FoggiaToday, raccolgo, quantunque da Padova, il disperato appello di un cittadino di San Nicandro Garganico, che ha segnalato con posta certificata al Sindaco della città, un guasto alla pubblica amministrazione in molte contrade della popolosa cittadina.

Dal mese di Novembre 2019, denuncia nelle mail, sono spente importanti vie e zone cittadine: Via Adriatico, diversi tratti di Via Torre Mileto.

Non solo, ma purtroppo, in questi mesi nella cittadina garganica regna anche il buio politico più pesto: dimissioni, non dimissioni del Sindaco dalle numerose baruffe chiozzotte.

Purtroppo, l’incapacità di governare la comunità da parte di amministratori locali con le loro consorterie, (consorti consiglieri comunali), si riversa sulla pelle dei cittadini che ora non sono più sicuri di uscire di sera per il buio pesto che vi regna sovrano.