I Grifoni di Ascoli in mostra al Quirinale per i 50 anni dell'istituzione del Nucleo tutela patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri

"L'arte di salvare l'arte": i Grifoni di Ascoli Satriano saranno presenti alla mostra inaugurata ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella, al Quirinale, in occasione del 50esimo anniversario dell'istituzione del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, il reparto dell’Arma specializzato nel contrasto ai reati a danno del nostro patrimonio storico artistico.

Nel 2015 i meravigliosi marmi furono esposti all'Expo di Milano. Oggi che sono protagonisti, insieme a tanti altri reperti del passato, in questa mostra al Quirinale, si comprende l'importanza di farli conoscere al mondo intero quale ricchezza del patrimonio storico, artistico e culturale ascolano.

"Da maresciallo dei Carabinieri sono soddisfatto del lavoro svolto dai colleghi per il recupero di questa opera trafugata; tra l'altro ho avuto l'occasione di fare la conoscenza di uno dei marescialli che svolse l'attività di indagine e recupero della scultura, complimentandomi e ringraziandolo per il risultato ottenuto", spiega Pio Rolla.

"Da ex consigliere, da presidente dell'associazione "Il Circolo delle Idee", ma principalmente da cittadino ascolano sono onorato di poter ammirare un pezzo di storia ascolana in una mostra di tale importanza. La mostra è aperta al pubblico dal 5 maggio al 14 luglio nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16. Per info e prenotazioni: http://palazzo.quirinale.it/mostre/2019_arte-salva/prenotamostra.html