Gazebo di un bar sulle strisce bianche: vi sembra normale?

Gentile Redazione, a San Giovanni Rotondo, in piazza Europa, ci sono parcheggi a pagamento (strisce blu) e non a pagamento (strisce bianche). Alcuni di questi non a pagamento sono occupati da gazebo e recinti dei bar per fare l'outdoor coffee table, a svantaggio degli automobilisti.

Non parliamo della pizzeria che, in estate, occupa ben 3-4 strisce bianche con vasi rettangolari per l'utilizzo dei tavoli e gazebo in serata (che poi la piazza è chiusa al traffico). Vi sembra normale? Cosa dice il codice della strada?