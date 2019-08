Questo gatto ha urgente bisogno di cure

Gatto bisognoso di cure, ha un occhio che cola pus, dimagrito e mangia poco, ha pure un problema alla zampa. Quando mi vede si avvicina e si lamenta. I vigili l'hanno portato da un veterinario, ma il giorno dopo il gatto era al solito posto, senza cure e niente!

Non è proprio un randagio, si lascia avvicinare quando prende fiducia. Io non ho un'auto per trasportarlo da qualche veterinario e nessuno che mi può aiutare. Se qualcuno di competenza può fare qualcosa scriva a: yalloo-lime@outlook.it