Gatto morto abbandonato accanto alla spazzatura: "E' lì da 5 giorni. E se lo accarezzasse un bambino?"

Sono 5 giorni ormai, che la carcassa di questo povero gatto giace a terra, in viale Ofanto, a Foggia, nei pressi dei contenitori per la spazzatura. E' mai possibile che chi ritira l’immondizia non si occupi anche di questo? Un bimbo potrebbe pensare di accarezzarlo e ritrovarsi in una situazione che non voglio nemmeno immaginare...