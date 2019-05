La mia vita era lì dentro, ti prego di farmi riavere i ricordi di mio padre e di mio nonno

Salve FoggiaToday, vi prego, se possibile, di dar diffusione a questo messaggio.

Martedì sera, 30 aprile, intorno alle 20.45 su via Rosati, all'altezza della pizzeria Salustri, ho smarrito il mio portafogli. Esso conteneva oltre a 250 € (li avevo appena prelevati per pagare l'acconto al fotografo del matrimonio, ma avendo trovato il negozio chiuso mi erano rimasti nel portafogli), anche tanti effetti personali di inestimabile valore. Foto, bigliettini manoscritti dal mio papà ormai defunto. Senza parlare dei documenti. Un danno inestimabile! Ora, lo so che i soldi, ormai, sono persi.... Non speravo in tanta bontà e nobiltà d'animo... Ma almeno tutti i miei ricordi, tutto il mio mondo,chiunque tu sia ad averlo trovato, ti prego, fammi riavere tutto. Il portafogli è nero, in pelle, del brand MK. Ti prego, fammi riavere tutto ciò che c'era dentro... Le foto del mio nonno, i suoi biglietti. Sono 3 giorni che ci penso. Chiunque tu sia, ti prego di farlo. Non potete immaginare cosa avessi lì dentro... Tutto il mio mondo! 6 anni di vita! Cose dal valore inestimabile, e non mi riferisco ai soldi, ovviamente...grazie mille.