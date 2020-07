"Mi sono già pentito". L'amaro ritorno a Foggia dopo tanti mesi lontano dai parenti: "Così ho trovato la mia auto"

Buongiorno, torniamo dopo mesi finalmente per goderci del tempo in famiglia e in vacanza ma me ne sono già pentito. Dopo neanche tre giorni di permanenza questo è il risultato, è accaduto in viale Santa Maria Alfonso De Liguori. Foggia è la mia città natale, dove sono nato e cresciuto e che anni fa ho lasciato a malincuore. Sinceramente queste cose non mi fanno pentire di averlo fatto, ammontare del danno 600 euro.