Salve FoggiaToday, vorrei chiedervi un favore e spero possiate aiutarci. Ieri in Mongolfiera il ragazzo di mia figlia ha posato distrattamente sulla sua macchina il borsello con dentro i documenti e contanti per 60 euro. Ha risposto ad una telefonata e dopo pochi minuti il borsello non c'era più.

Chiedo cortesemente a chi lo avesse preso di restituire gentilmente almeno i documenti compreso di patente perché è un casino rifare tutto. Grazie anche a chi mi aiuta a condividere