La mia auto aperta dai ladri quattro volte: ieri hanno portato via la batteria

Via Castiglione. Zona Amgas. Sembrerebbe una zona tranquilla se non fosse che da più di un anno si registrano furti ed atti di vandalismo alle auto. Solo la mia Fiat Punto del '99 (non una Mercedes) è stata aperta quattro volte. Due volte mi hanno rubato l'autoradio (a tal punto che ho smesso di comprarla) una volta stavano cercando di portarla via e l'ultima, ieri sera, dove mi hanno rubato la batteria. Una batteria vecchia di 3 anni. Spero che la usino per fare una rapina e che li lasci per strada.