"Non si rendono conto che stanno rubando la speranza anche ai loro figli"

Ciao FoggiaToday, l'altra notte la base scout del gruppo Agesci di San Marco in Lamis è stata visitata dai ladri che hanno portato via le attrezzature con cui i ragazzi e le ragazze facevano attività.

Nella nostra realtà niente può crescere, può esserci solo la desolazione. Coloro che stanno rendendo invivibile il nostro territorio non comprendono che stanno rubando la speranza anche ai loro figli. Noi non ci scoraggiamo e faremo di tutto per rendere la base scout fruibile per le attività dei ragazzi.

Quello che ci hanno rubato per noi aveva un valore, per chi lo ha preso vale qualche centinaia di euro, più il danno che il guadagno. Noi continueremo a frequentare la base e ad accogliere gli scout che la stanno frequentando provenienti da tutta la regione.

La Comunità Capi