Ladri in azione nell'ormai buia via Santoro

Salve FoggiaToday, nell’ormai buia via Arnaldo Santoro a Foggia, intorno alle 19 del 5 febbraio i ladri hanno preso di mira la mia autovettura. Per l’esattezza hanno tentato di rubarla, ma non ci sono riusciti. Hanno però asportato l’autoradio e commesso danni al nottolino del lato passeggero