Lontano da Foggia dal 1 gennaio, rientra ma gli rubano l'auto: "Ero tornato per riabbracciare la mia famiglia"

Il rientro in famiglia, dopo la lunga parentesi dell'isolamento da Covid19, si è fatto amaro - anzi amarissimo - per un foggiano trasferitosi nelle Marche. Il 'benvenuto' in città, infatti, gli è stato dato, dai ladri di auto che, all'alba, gli hanno portato via la sua Renault bianca.

"Non vedevo i miei familiari dal 1° di gennaio", spiega l'uomo a FoggiaToday. "Appena il presidente Conte ha permesso gli spostamenti tra regioni sono tornato a Foggia per riabbracciare mia madre, mio fratello, mia sorella, i miei nipoti e tutta la mia famiglia dopo questo brutto periodo. Ma alle 5 mi sveglio d'improvviso e mi accorgo che mi è stata rubata la macchina. Aiutatemi a ritrovarla!"