A Foggia per le vacanze, ma ieri l'amaro risveglio: "Ci hanno rubato l'auto, altro che rinascita del territorio"

Possibile che una famiglia si svegli con la brutta sorpresa dell’auto rubata? È accaduto a Foggia, in via Ignazio D'Addedda ieri 20 agosto. In piena notte una famiglia originaria di Foggia ma da anni residente a Brescia, in visita ai parenti, mai si sarebbe aspettata un risveglio così amaro.

La famiglia, composta da madre, padre e due bambini piccoli, ora si trova costretta non solo a perdere tempo dietro a denuncia e pastoie burocratiche, ma deve rinunciare alle vacanze. Oggi sono alla ricerca di un’auto sostitutiva e a chiedere aiuto per riacquistare tutte le cose di prima necessità dei bambini, che erano ancora ieri notte dentro l’auto rubata.

Questi episodi sono macchie di inchiostro nero per città del sud Italia, magari con potenziale turistico enogastronomico come nel caso di Foggia. E se in questa città la media di auto rubate è di 15 al giorno, non credo che ci sia via di scampo per una rinascita economica e culturale.

Aggiungo, infine, che se il numero di atti delinquenziali continua a restare invariato nel disagio di tutti, residenti e turisti, forse è il caso che l’Amministrazione pubblica prenda provvedimenti efficaci, soprattutto se nomina recente.