Forte odore di bruciato, l'aria è irrespirabile: "Costretti a barricarci in casa. Ora basta"

Salve FoggiaToday. Anche la notte scorsa in via Castrillo e dintorni si è percepito un forte odore di bruciato.

Un odore forte e persistente che ci ha impedito di dormire e costretti a barricarci in casa per non sentire quel forte odore che ti prende la gola. Nei soggetti allergici come mia figlia, poi, la cosa diventa più grave perché provoca attacchi di tosse e mal di testa.

Siamo stufi di doverci svegliare l'indomani già stanchi e nauseati. Non si tratta di un episodio isolato, questa storia va avanti ormai da 2 anni, molto frequentemente e di notte. La Terra dei Fuochi è anche qui evidentemente. Andrò fino in fondo, fino a quando non si farà chiarezza su questa prassi che ci danneggia il sonno ma soprattutto la salute.