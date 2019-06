Incidente stradale in viale I Maggio: "Macchina ribaltata su strade dissestate"

Ieri pomeriggio c'è stato un grave incidente, intorno alle 20, nei pressi del Tribunale di Foggia, lungo viale I Maggio. Nel video riportato è ben visibile una macchina ribaltata su sé stessa, cosa inverosimile se pensiamo che stava camminando in un centro abitato.

Al di là del fatto, nel video sono ben visibili numerose buche e di larga ampiezza. La causa? Le radici che si espandono sotto il manto stradale causate dai vigorosi alberi lungo il viale. Da quando? Tempo immemore. Ho 22 anni e da quando ho memoria sono sempre state lì, a provocare disagi agli automobilisti che devono rallentare o cercare di evitarle con il rischio di causare pericolo, come può accadere, e ne è la testimonianza quanto accaduto.

In aggiunta, la strada in questione, chiamata familiarmente dai foggiani "le tre corsie", è composta appunto da tre strade molto importanti per la città che collegano il centro alla periferia, ed è un mal di cuore vedere questo degrado. Per una città più bella e soprattutto più sicura chiediamo ai nostri rappresentati di impegnarsi in questa lotta, che è una lotta che puo' salvare delle vite.

Giuliana Macaluso