Discariche a cielo aperto e strade sconnesse, residenti denunciano l'inciviltà dei foggiani: "Vergognoso"

Vi scrivo per denunciare la situazione indecente nel quale riversano via Patroni (la strada che collega viale I maggio con via de Petra ) e la stessa via De Petra, a Foggia.C è gente che scarica rifiuti di qualsiasi genere vicino ai cassonetti senza rispetto alcuno .Approfitto di questo messaggio per aggiungere che in queste stesse strade il manto stradale è diventato qualcosa di indescrivibile , le banchine sono invase da erbacce frutto di una scarsa manutenzione del verde pubblico. E tutto questo nei pressi del Palazzo di Giustizia. Vergognoso!