Stabile pericolante in via San Severo: "Mette a rischio pedoni e automobilisti. Fate qualcosa!"

In via San Severo, a Foggia, di fronte al Dipartimento Dipendenze Patologiche, all'angolo con via Candelaro, c'è uno stabile pericolante che mette a rischio sia i dipendenti della palazzina di fronte, che i cittadini (che frequentano a piedi o con le auto questa strada).

Evidenti le crepe, vere e proprie fessure sulla facciata, mentre il resto dello stabile appare deformato, come se si stesse 'accartocciando' su sé stesso. La situazione è stata segnalata più volte alle autorità di competenza - vigili del fuoco e polizia locale -, sono "saltate" anche le impalcature di sostegno che reggevano la struttura. Bisogna intervenire con urgenza.