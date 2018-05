Foggia, le famiglie attendono i rimborsi dei buoni libro. "Intanto un altro settembre sta per arrivare"

Alla Redazione di FoggiaToday

Vorrei segnalare una situazione di disagio che molte famiglie foggiane stanno vivendo: scrivo a nome delle mamme degli studenti della scuola media Pio XII e del Liceo Volta. Noi genitori abbiamo fatto domanda per il bonus libri scolastici nel mese di settembre, con la convinzione che il Comune di Foggia avrebbe rimborsato la spesa entro un mese. Ad oggi, invece, nessuna famiglia è stata rimborsata: abbiamo chiamato alla Regione Puglia che ci ha comunicato di aver versato i soldi al Comune di Foggia nel mese di novembre. Dopo vari solleciti al Comune di Foggia - e con precisione all'Ufficio dell'Istruzione - oggi ci rispondono che i soldi ci sono da mesi, ma il Sindaco non ha ancora autorizzato le banche a erogare il bonus ai cittadini. Voglio precisare che ad usufruire del bonus sono famiglie che non lavorano e fanno sacrifici e debiti per mandare i figli a scuola: un altro settembre sta giungendo e ci vorranno altri 300/400 euro per altri libri ... e di rimborso non si vede un euro. Spero che il sindaco si metta una mano sul cuore e provveda immediatamente a dare ciò che ci spetta. Grazie