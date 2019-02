"Si finge anziana e chiede di essere accompagnata a casa: fate attenzione!"

Ciao FoggiaToday, ti contatto per raccontare quanto mi è successo stamattina (sabato 23 febbraio, per chi legge, ndr). Stavo rientrando a casa dopo aver fatto la spesa quando, nei pressi della scuola San Giovanni Bosco, vicino al parcheggio 'Zuretti', mi fermano due ragazze rom, una delle quali era "travestita" da anziana.

Le due mi si avvicinano e mi chiedono di accompagnare la nonnina a casa sua. Io ero molto titubante, qualcosa nelle due non mi convinceva, e dico di no. La ragazza insiste sostenendo che deve andar via, ma io ribadisco il mio 'no' e a quel punto mi accorgo che sotto lo scialle, la vecchietta era in realtà una ragazza. Insomma, hanno cercato di truffarmi: fortunatamente io ho detto no, ma se trovavano una signora più ingenua che si lasciava abbindolarecosa sarebbe potuto succedere? Fate attenzione.



Giovanna