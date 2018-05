Addio Dora, il 7 maggio l'ultimo saluto alla fioraia del chiosco di piazza San Francesco

Con Dora Buononato, la fioraia di piazza San Francesco, va via un pezzo della storia di Foggia. Il suo chiosco per la vendita di fiori era un punto di riferimento per tanti foggiani: "Ha lavorato come fioraia presso il chiosco di piazza San Francesco e quello del cimitero per oltre 50 anni", puntualizzano dalla famiglia. "Era una gran donna stimata e apprezzata da tutti - continuano - mamma di 6 figli, nonna e bisnonna esemplare". Dora, sposata con l'imprenditore Giovanni Buononato, è venuta a mancare ieri. I funerali si terranno domani, 7 maggio, alle 15.30, presso la parrocchia di Gesà e Maria, a Foggia.