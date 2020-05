"Il Comune di Foggia si è dimenticato dei cacciatori". Nessun avviso per la riconsegna dei tesserini e niente ricevuta

"Il Comune si è dimenticato dei cacciatori". Così un cittadino foggiano lamenta la mancanza di informazioni relative alla riconsegna del tesserino di caccia. "Ad aprile - racconta - mi sono presentato alla sede di via Gramsci e mi hanno invitato a tornare il 4 maggio. Non ho trovato alcun avviso del Comune di Foggia al riguardo, né nelle bacheche né sui canali istituzionali. Munito di guanti e mascherina, mi sono recato mercoledì 6 maggio presso gli uffici, alle 10.30 circa, ho citofonato e ho riferito che avrei dovuto consegnare il tesserino. Il vigilante è tornato con una scatola, tipo urna elettorale, con una buca e la scritta 'tesserini caccia 2019/2020". Attraverso la grata dei cancelli, avrei dovuto imbucare il tesserino nel contenitore. L'operatore mi ha informato, però, che non avrebbe potuto rilasciarmi alcuna ricevuta. Ma per richiedere il tesserino per la prossima stagione venatoria è necessario presentare la ricevuta di avvenuta consegna del precedente tesserino", contesta il cacciatore.

A causa dell'emergenza Covid, la Regione Puglia ha prorogato al 29 maggio (ulteriore differimento comunicato il 6 maggio dopo una iniziale proroga al 10) il termine per la riconsegna dei tesserini venatori ai Comuni, precedentemente fissato 20 marzo (i Comuni, a loro volta, entro il 10 giugno dovranno trasmetterli all'istituto faunistico regionale).