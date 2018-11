Incidente stradale sulla Foggia-Candela: tre i mezzi coinvolti

Incidente stradale intorno alle 19.45 sulla Strada Statale Bradanica 655 che collega Foggia a Candela, pochi chilometri dopo il distributore di carburanti Tamoil. Tre i mezzi coinvolti nel sinistro - in corso di accertamento le cause - sul quale indagano i carabinieri, intervenuti sul posto insieme a una ambulanza del 118. Feriti ma in modo lieve quattro persone.