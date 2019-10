Piazza Mercato, via Arpi e via Manzoni al buio: "E nel fine settimana l'intera zona diventa un orinatoio"

Dopo due notti passate insonni per i lavori di rifacimento del manto stradale (mai fatti di notte a memoria personale!), adesso sono due notti che manca totalmente l’illuminazione stradale oltre che in via Manzoni, via Arpi e piazza Mercato, anche in tutte le viuzze e vicoli circostanti!

Da ieri sera, in molti abbiamo fatto segnalazione ai Vigili Urbani, ma ci è stato solo risposto che avrebbero trasferito la segnalazione a chi di competenza, ma che a volte gli interventi non sono immediati e potrebbero essere eseguiti il giorno dopo. Tuttavia, nulla è successo fin’ora! Alle 23 ed alle 24 della passata notte ho anche avvisato che, al buio, si sentiva anche un forte odore di cavi bruciati.

Questo grave disservizio è ancora più deletereo oggi (sabato notte, per chi legge, ndr) in quanto tutti quei depravati, che si vanno ad ubriacare a piazza Mmercato e piazza Cattedrale e dintorni, quando dalle due alle cinque di notte si vanno a ritirare, fanno diventare tutte le strade ed i vicoli una latrina a cielo aperto e spesso bisogna litigare e compromettersi con costoro, maschi e femmine, nella completa assenza delle forze dell’ordine che il sabato e domenica abbandonano del tutto la nostra zona.

Ho seguito abbastanza le varie vicende che si sono susseguite al Comune di Foggia in merito alla pubblica illuminazione, senza trovare alcuna soluzione, in quanto - pare - che il nostro Comune non paga alcuna ditta. Si deve dedurre che non si fanno neanche interventi di manutenzione ordinaria.