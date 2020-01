Grave disagio a Borgo Cervaro, la Strada Comunale 17 è dissestata: "I residenti sono sfiniti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Grave disservizio stradale, che sta tormentando molti residenti foggiani. Lo segnala il consigliere comunale Alfonso Fiore: "I cittadini che attraversano la Strada comunale 17, al chilometro 2 dall'incrocio dalla vecchia strada per Cervaro e che esce a Via Bari sono stanchi di una situazione penosa sul manto stradale".

"Molti residenti e persone che l’attraversano per motivi di lavoro mi hanno contattato sfiniti da questo stato di cose", spiega. "Negli anni hanno solo ricevuto inutili promesse su promesse. Sono 20 anni che non si fa niente su questa strada, quando piove ci vuole la barca. Dove stanno le autorità paghiamo le tasse e non abbiamo nessun servizio”, mi hanno raccontato tanti cittadini delusi. È tempo di ascoltare la voce dei foggiani, ancor più quando in altri Comuni, per strade stavolta provinciali, ma sempre extraurbane, la Provincia amministrata dal presidente Nicola Gatta stanzia fondi pari a più di 27mila per lavori di somma urgenza per sfangamento fango e detriti al Quadrivio di Candela della SP95 e la SP101. Serve equità sulle vie percorse dai lavoratori.

