Albero collassato sulla strada, ma nessuno lo rimuove: bloccata la strada per Borgo La Rocca

Albero collassa sulla strada che da Borgo La Rocca porta a via Sprecacenere, a Foggia. E' accaduto due giorni fa, complice il maltempo dell'ultimo periodo. Ma, ad ora, nessuno ha liberato la strada, che risulta difficilmente praticabile per gli automobilisti e del tutto bloccata per autobus e mezzi pesanti. All'alba di oggi, nella borgata, è scattato un allarme-intrusione in una azienda del posto, ma l'auto della vigilanza non è riuscita a raggiungere il luogo in questione essendo la carreggiata per gran parte occupata dalla chioma dell'albero. Chi di dovere, si attivi per risolvere la situazione.