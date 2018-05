Truffatori in azione in città: fate attenzione ai finti tecnici del gas

Buongiorno volevo fare una segnalazione, due giorni hanno bussato alla mia porta, ho aperto e mi sono trovato davanti un ragazzo ben vestito intorno ai 25/30 anni, alto, magro, moro e con un po' di barba con accento barese. Mi ha parlato del contatore del gas sostenendo che lo stesso andasse sostituito. Mi ha detto che trattandosi di un contatore vecchio, sicuramente in bolletta pagavo molto di più. Mi ha anche detto che anziché 40 centesimi avrei pagato un euro, dato che i numerini non girano bene etc etc.

Insomma sono stata tentata dal prendere la bolletta per fargliela controllare solo per il semplice motivo che il mese scorso ero rimasta d'accordo con l'Amgas per la sostituzione del vecchio contatore malfunzionante. Per mia fortuna in un momento di lucidità ho detto che la bolletta non era intestata a me e che sarebbe dovuto ritornare quando c'era mio marito.

Ho scoperto essere una truffa da una mia amica che era in casa con me, a cui è stato modificato il contratto di fornitura di gas solo mostrando una bolletta e senza alcun consenso. Spero lo pubblichiate per mettere in allarme gli altri cittadini