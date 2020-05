Migranti in fila per il permesso di soggiorno. "Piove, non ci sono ripari e distanziamento pressocché nullo"

Questura di Foggia, fila dei migranti per rinnovare il permesso di soggiorno. Distanziamento tra le persone pressoché nullo. Piove e non ci sono ripari. Questa è la dignità con cui accogliamo chi andrà a raccogliere i prodotti dell’agricoltura. Questa è la prevenzione che facciamo contro l’epidemia di Covid 19. Questa fila è indegna di una società civile ed è indegna per chi tiene alla salute pubblica. Restiamo umani. (Giorgio Cislaghi su Facebook)