Noi in fila come un secolo fa

Buongiorno, vorrei segnalare la triste situazione organizzativa per l'accesso alla struttura Asl di Foggia ex Inam. Come si evidenzia dalla foto noi cittadini siamo costretti a fare fila come un secolo fa, alla buona, senza organizzazione, con la calca quasi inevitabile a causa del ridotto spazio antistante.

E' evidente che chi dovrebbe rappresentare il massimo della organizzazione ai fini preventivi contro questa pandemia appunto l'Asl per questa situazione sembra non aver preso iniziative particolari. In pratica si sono impegnati di più i supermercati che hanno posto all'ingresso oltre ad un addetto, il classico eliminacode.

Mi chiedo, dato che comunque davanti all'ingresso ci sono due persone (un vigilanteed un dipendente) ci vuole tanto ad organizzare in qualche modo l'accesso evitando inutili assembramenti? Inoltre tale situazione oltre ad essere pericolosa per i contagi crea diverbi tra i presenti perchè non è mai chiara la successione dei presenti ed i furbi non mancano mai.