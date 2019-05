Segnalazioni / Via Ascoli

Incidente stradale alle porte di Foggia, auto fuori strada alla rotatoria per via Ascoli: un ferito

Sul posto, per i rilievi del caso e per garantire la sicurezza alla viabilità, gli agenti della polizia stradale, mentre gli operatori del 118 si sono presi cura del conducente. Al momento non sono note le sue condizioni