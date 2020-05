Tutti pazzi per il panino del McDonald's, con la fase 2 riesplode la voglia dei foggiani: auto in fila in Corso del Mezzogiorno

Come è accaduto nel resto d'Italia, ieri sera anche a Foggia è riesplosa la voglia del panino del Mcdrive. Il capoluogo dauno non si è distinto rispetto agli assalti ai McDonald's. Le immagini in cui si vedono le auto in fila in via Bari dirette al McDrive di Corso del Mezzogiorno, di fronte all'ex Onpi, sono diventate virali. La formula d'asporto, anche se con un menu ridotto, ha funzionato.