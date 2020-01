"Ho avuto paura, mi ha estorto 10 euro in maniera orribile ma un poliziotto in borghese mi ha salvata"

"Sono stata presa di soprassalto in stazione, e 'salvata' da un poliziotto in borghese mentre una donna mi estorceva 10 euro. In quel frangente non ho avuto la lucidità per ringraziarlo. Non conosco il nome dell'agente, ma voglio ringraziarlo pubblicamente".

Così una lettrice racconta il "brutto quarto d'ora" vissuto all'interno della Stazione Ferroviaria di Foggia. "Stamani sono andata a prendere dei biglietti in stazione", racconta. "Una signora che si aggira da quelle parti mi ha presa di soprassalto con malocchi e robe del genere e mi ha estorto 10 euro in maniera orribile. E' stato davvero brutto".

"Un poliziotto in borghese, di cui non so il nome, ha visto la scena e mi ha salvata facendomi restituire il denaro. Sento di ringraziarlo pubblicamente. A prescindere dall'aneddoto in sé, il poliziotto è stato veramente bravo a capire la mia difficoltà a reagire ed è stato realmente un esempio. Spesso si parla male di Foggia, invece c'è gente che aiuta e mette ordine".

