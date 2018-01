"Una scuola circondata da escrementi, non ne possiamo più"

Salve FoggiaToday, sono una mamma che come tanti altri genitori, accompagna ogni giorno i propri figli a scuola. Vorrei segnalare la situazione di estremo degrado che si presenta quotidianamente davanti all'Istituto Comprensivo De Amicis.

Quotidianamente ci imbattiamo in un numero esagerato di escrementi di cane disseminate lungo i marciapiedi e sulle aiuole peraltro già in condizioni precarie per via dell'asfalto dissestato. E servono grandi sforzi per evitare di pestarle, senza considerare l'odore nauseabondo che accompagna l'ingresso a scuola.

A volte, però, capita che qualcuno pesti inavvertitamente le feci canine, sporcando scalinate e aule della scuola. La situazione peggiora quando piove o con l'arrivo delle stagioni calde. E' insostenibile, sono anni che ci lamentiamo, abbiamo anche presentato una petizione alla Polizia Municipale, e quotidianamente chiediamo all'Amiu di intervenire. Non sappiamo più cosa fare.