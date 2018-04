Questo è totale disinteresse

E' da ormai sei mesi circa che segnalo all'azienda Amiu di Foggia sia telefonicamente che con mail, allegando immagini, il problema del degrado urbano che affligge via Mario Forcella a Foggia (una traversa di via San Severo), che continua ad essere escluda dai servizi necessari ed obbligatori di pulizia delle erbacce da parte di detta azienda che a quanto pare sa solo prendere la segnalazione del disagio (ormai l'operatore telefonico mi riconosce) ma non sa e quindi, visto il tempo passato, non vuole risolvere le sue incombenze, evidentemente ha bisogno di essere spronata da un esposto/diffida per mancato intervento. Non mi rincuora il fatto che anche altre zona della città vivano nello stesso disagio.........