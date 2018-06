Foggiani fai da te: paghiamo le tasse ma le erbacce siamo costretti a rimuoverle noi

Ciao FoggiaToday, come potrai notare, in via Girolamo Calvanese a Foggia siamo costretti ad eliminare le erbacce dei marciapiedi davanti alle nostre attività. Lo facciamo noi nonostante paghiamo le tasse per ricevere questo servizio. La ditta del verde, che almeno due o tre volte a settimana si reca di fronte, ci ha detto che non spetta a loro l'intervento mentre la ditta che si occupa della gestione dei rifiuti ci ha riferito di non avere mezzi.