FOTO | Ecco come si vive con tre figli nei container del Campo degli Ulivi

Salve FoggiaToday, a proposito delle famiglie che vivono nei container. Vi giro alcune foto per farvi notare come si vive - e con tre figli - in quelli di viale Virgilio presso il Campo degli Ulivi di Foggia: tombini sembre aperti, tubi rotti, allagamenti dentro e fuori, docce rotte con perdita di acqua e immondizia all'esterno.