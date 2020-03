Droni anti-assembramenti, c'è chi ha deciso di impiegarli per beccare chi se ne sbatte del Coronavirus: e a Foggia?

Ciao FoggiaToday, ho notato che decine di foggiani, se non centinaia, non solo in città ma anche in Provincia, segnalano sistematicamente persone in giro, assembramenti, coppie appartate, esercizi commerciali ancora aperti etc etc

Ho guardato anche gli appelli dei sindaci, quelli di Lucera e di San Severo, che se la prendono con chi non rispetta il decreto di Conte. Questa mattina, nel consueto giro dei siti locali, ho letto una notizia su Bari, ovvero l'impiego di droni antiassembramento, a Casamassima e anche a Mola.

Mi chiedevo, ma non è possibile impiegarli anche in provincia di Foggia così da effettuare un controllo più capillare?