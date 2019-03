Dona il suo disegno all'ospedale di San Giovanni Rotondo: il gesto di Dominique commuove i medici

Dominique Aira Scioli, di 12 anni, nata a Foggia, ma residente a San Salvo da 10, ha deciso di donare un disegno partecipante ad un concorso sulla solidarietà, organizzara dai Lions Club di San Salvo, ai due reparti oncologici - donne/uomini e pediatrico - di San Giovanni Rotondo.

A ricevere il disegno è stato il prof. Piano che si è complimentato per il disegno e per il gesto. "Ha vinto il grande cuore di una ragazzina di soli 12 anni - spiega il papà Marco - che lo ha donato per solidarietà, pace e amore. Si tratta di un disegno su cui ci sono anche le sue lacrime, un argomento che tiene particolarmente a cuore". Il disegno è dedicato alla nonna Isabella.