Una mascherina ad Antonio, il senzatetto del viale della stazione. Il gesto d'amore della polizia locale. "E' dovere"

Ciao Foggiatoday, questa mattina due agenti della polizia locale di Foggia, hanno raggiunto e donato una mascherina ad Antonio, il senzatetto del viale della Stazione. Lo hanno aiutato anche ad indossarla.

Io in un primo momento ero scettico ma, dopo aver visto il volto del signor Antonio pieno di gratitudine non ho potuto far a meno di congratularmi con i due agenti che, umilmente, hanno risposto: è nostro dovere. Non solo multe da parte della Polizia Locale ma anche agenti dal cuore grande.