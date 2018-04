Paghiamo le tasse, ma siamo senz'acqua e siamo stati abbandonati dalle istituzioni

Volevo informare che a Borgo Segezia e zone limitrofe siamo senza acqua da domenica sera, chiaramente senza nessun preavviso da parte di Acquedotto Pugliese. Un mese sì e uno no, dobbiamo aspettarci un'assenza di acqua per lo meno di tre o quattro giorni senza che nessuno si senta il dovere di avvertire o di inviare un servizio sostitutivo.

Quando raramente arriva una autobotte è perchè qualcuno degli abitanti tempesta di telefonate il politico di turno che per sfinimento alla fine si interessa al problema. Sono anni che va avanti questa pessima situazione, tutti sanno ma nessuno risolve il problema. Chiaramente qui paghiamo le tasse in egual misura ai cittadini di Foggia (siamo frazione) ma i servizi essenziali latitano.

Potatura alberi, che ormai entrano in casa sfasciando le finestre, con cadenza ogni 10/15 anni, pulizia strade non pervenuta, manutenzione minima indispensabile in pratica mai visto nessuno. Quel nessuno che però si materializza ogni tornata elettorale ed a forza di "amichevoli" pacche sulle spalle qualche voto raccatta.

Un schifo profondo da una realtà architettonica che attira architetti e studiosi da tutta Europa ma che a Foggia non sanno neanche dell'esistenza (7 km in linea d'aria)

Angelo Alessio Guerra