Ferragosto con Massimo Ranieri e "quei 500 posti a sedere gestiti in modo scandaloso"

Ferragosto 2019, concerto di Massimo Ranieri: ottima iniziativa quella del Comune di Foggia di mettere gratuitamente a disposizione degli anziani 500 posti a sedere. Ma la gestione dei biglietti è stata assolutamente disastrosa.

Arrivo alle 16,30 e mi dicono che stavano raccogliendo le prenotazioni in una apposita lista.... ottimo penso. Mi registro al posto numero 135 per cui ritengo di avere la certezza di poter ottenere il biglietto. Alle 17 comincia la calca tra personale affaticato, forze dell'ordine minacciose e gente esasperata. Qualche anziano si è anche sentito male. Alle 19,00 ci cacciano tutti via in malo modo dicendo che i biglietti erano finiti. Un vero peccato... ottima iniziativa gestita in modo scandaloso.