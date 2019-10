Attenzione sulla Statale 90: "C'è uno 'spigolo vivo' di 5 cm: pericoloso per gli automobilisti e distruttivo per gomme e cerchi"

Ecco come, da oltre una settimana, appare il manto stradale sulla Strada Statale 90 (Foggia - Napoli) in prossimità di Borgo Segezia: c'è uno spigolo vivo di oltre 5 centimetri sia in direzione Napoli che in direzione Foggia, oltre che per l'entrata nel Borgo stesso. E' un dislivello pericolosissimo, oltre che distruttivo per gomme e cerchi. Chiaramente, tale dislivello non segnalato in nessun modo!