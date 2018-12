VIDEO | Proliferare di insetti, rischio anche fuori stagione: scatta la disinfestazione straordinaria in piazza Cesare Battisti

È stato completato nello scorso fine settimana attivo il servizio di disinfestazione in via Oberdan, inclusa Piazza Cesare Battisti. Un intervento straordinario - da parte dell’Unità Operativa di Foggia dell’AMIU Puglia - contro il proliferare, anche fuori stagione, di insetti che possono essere veicolo per diversi microrganismi patogeni o altri parassiti dannosi per uomo ed animali. L’intervento è stato eseguito con insetticidi per uso civile che non costituisco pericolo ambientale. (Si ringrazia Angelo per il video)