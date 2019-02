Salve FoggiaToday, mi rivolgo a voi perché dopo varie segnalazioni la situazione di degrado lungo la Sp 22 per Rignano Garganico (vicino all'inceneritore subito dopo il ponte dell'autostrada) ancora non si risolve: è uno schifo totale, discariche a cielo aperto dove c'è di tutto, dove nessuno controlla e per di più è possibile vedere direttamente lo schifo anche su Google maps. Vergognatevi, possibile che nessuno fa niente?