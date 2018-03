Noi di via Lenotti abbandonati: sindaco vieni a vedere il degrado

Oltre al fatto che il Comune non finisce le opere di urbanizzazione, mancano giardino e pali della luce. E in più la ditta del verde taglia l'erba in tutta la zona tranne che davanti ai palazzi nuovi. Sindaco, dai una risposta altrimenti saremo costretti a venire a protestare davanti al Comune. Non abbiamo ricevuto risposta per l'asfalto in via Lenotti, ma noi paghiamo le tasse e all'epoca abbiamo pagato anche le opere di urbanizzazione. Sono passati tre anni, Landella rispondi. Vieni a vedere il degrado.