Ecco com'è la situazione in via Silvio Pellico, tra lampioni spenti e strade rotte

Salve FoggiaToday, volevo segnalare la situazione precaria in essere in via Silvio Pellico, dove le strisce pedonali, in presenza di un cartello di attraversamento, sono pressoché inesistenti. Per non parlare del manto stradale sollevato dalle radici degli alberi.

Inoltre, come si nota dalle foto l'illuminazione sul lato destro tra via Biondi e via Labriola è completamente al buio.