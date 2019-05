Il 'Pantanella' tra pericoli, degrado e abbandono: "Candidati, basta promesse! Vogliamo un presente accettabile"

Pantanella. Degrado e abbandono. In periodo di propaganda elettorale tante sono le promesse fatte per una Foggia migliore, dalle strade ai servizi pubblici. Ma più che impegnarvi per un futuro migliore, perché non vi adoperate per un presente accettabile?

Queste sono le immagini del 'Pantanella' dove sporgono dal terreno pezzi di ferro contundenti. Queste sono aree dove i nostri figli dovrebbero giocare lontani da pericoli. Invece sono aree pericolisissime per chiunque vi acceda. Non fate promesse inutili. Non illudete la popolazione. Siamo stanchi. I nostri politici invece restano a guardare ed intanto promettono. Meditate gente, meditate. Firmato un cittadino stanco dei nostri politici.