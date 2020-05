Questa strada è una vergogna: non è sicura ed è una discarica a cielo aperto

Lo stato di questa strada è in condizioni pietose ed è impercorribile, per la sicurezza di chi la fa, oltre a essere una discarica a cielo aperto di materiali pericolosi come eternit e amianto e materiali di discarica edilizi. Siamo proprietari di unità immobiliari, che paghiamo le tasse, tipo Imy, oltre migliaia di euro annui a famiglia, per aver in cambio di che cosa? Niente.

Un disservizio totale dell’ente pubblico responsabile (Provincia di Foggia). Lo Stato ci impone il pagamento delle tasse. Abbiamo in questi anni interpellato le autorità di competenza, Provincia di Foggia, ma non hanno mai fatto niente, come manutenzione e sistemazione della strada denominata Sp 53 Bis (Pagliaro Freddo) Km. 11+000, Capisaldi Km 0+000 innesto Sp 53 lungomare E. Mattei fine Km. 11+000 innesto Statale 89 (Garganica).

Vi chiedo collaborazione e partecipazione, visto lo stato attuale delle cose, sono un nostro diritto, e dovere, perché abbiamo delle proprietà da cautelare.