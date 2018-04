Palazzo dei Contadini, Cgil: "Riqualificheremo la piazza retrostante, ma siamo in attesa dell'autorizzazione"

Gentile redazione di Foggia Today, abbiamo letto la segnalazione del vostro lettore Roberto circa la presenza nella piazza alle spalle della Camera del Lavoro di quel che resta di una turca, realizzata (non sappiamo quando) e utilizzata da un’officina che anni addietro insisteva adiacente alla sede della Cgil. Si deve all’azione del sindacato e all’enorme impegno profuso in questi anni – impegno importante anche in termini economici – la riqualificazione dello storico Palazzo dei Contadini, liberato di superfetazioni e anche di attività che attorno esistevano senza tra l’altro alcuna autorizzazione.

I lavori di riqualificazione saranno estesi anche alla piazza retrostante, ma per effettuarli la Cgil è in attesa di autorizzazione da parte del Comune di Foggia. Intervenire anche solo per rimuovere quel manufatto - oggettivamente poco simpatico e per niente decoroso - avrebbe significato violare le norme in materia di lavori pubblici. Con la speranza di avere nel tempo più breve possibile tutte le autorizzazioni necessarie per recuperare in pieno un’area, in questo condividiamo le parole del nostro concittadino, che è di grande valore storico e architettonico, racchiusa tra il Palazzo dei Contadini, l’Istituto Figliolia e la chiesa di San Giovanni.

Maurizio Carmeno, segretario generale della Cgil di Foggia