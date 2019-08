Peschici, un paradiso rovinato dal degrado: "L'inciviltà regna sovrana e subiamo i postumi delle notti brave"

Gentile FoggiaToday,

vi scrivo a nome di tutti gli abitanti del centro storico di Peschici, me compreso che sono qui in vacanza. L'inciviltà regna sovrana nel centro storico di Peschici. Peccato perché la "Perla del Gargano" avrebbe il potenziale per essere un paradiso.

Gli abitanti del centro storico sono stanchi di non riposare di notte per i continui schiamazzi, nuvole di fumo e di trovarsi al mattino tutti i postumi delle notti brave (vomito, escrementi, danni materiali di ogni tipo, alla mia abitazione sono state danneggiati infissi e distrutte fioriere...) dei frequentatori del locale sito nel centro storico che piazza abusivamente divani e tavolini davanti alle porte di ingresso delle case di proprietà privata, occupando suolo pubblico ed ostruendo il passaggio. Vi chiedo di diffondere la notizia affinché le autorità competenti possano prendere provvedimenti idonei. Grazie.